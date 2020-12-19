Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın borcu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın borcu açıklandı

19.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:47
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Son dakika haberine göre Toplam borç 3 milyar 376 milyon 82 bin TLAli DANAŞ / - Beşiktaş Kulübü 2020 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda yapıldı.

Toplam borç 3 milyar 376 milyon 82 bin TL

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Kulübü 2020 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda yapıldı.

Vodafone Park'taki basın toplantı salonundan yapılan yayına yönetim kurulundan başkan Ahmet Nur Çebi ve ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile divan kurulu ve denetleme kurulundan başkan ve birer üye katıldı.Divan başkanlığının sunum konuşmasından sonra söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel'in yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirası olduğu ifadesi yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın borcu açıklandı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 12:48:59. #1.15#
title