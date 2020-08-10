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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyası

Son dakika spor haberine göre Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen "Ödül Senin" adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden bağış topladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın
10.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 10.08.2020 01:40

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen "Ödül Senin" adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden bağış topladı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve Kanal D'den canlı yayımlanan gecenin sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Yılmaz Erdoğan yaptı.

Beşiktaş yönetiminin yanı sıra geceye teknik direktör Sergen Yalçın, A takım futbolcuları ve diğer branşlarda siyah-beyazlı formayı giyen sporcular katıldı.

Sinema sanatçısı Zafer Algöz, sanatçılar Hakan Altun, Hülya Avşar ve Ömür Gedik de taraftarlarla telefon bağlantısı yaparak bağış topladı.

Yönetimden 10 milyon lira

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin kampanyaya 10 milyon lira ile katıldığını, ayrıca iş insanı Rahmi Koç'un da 10 milyon lira verdiğini söyledi.

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın da siyah-beyazlı kulübe 200 bin lira katkıda bulunurken, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk 1 milyon lira bağışladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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