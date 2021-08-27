Son dakika haberleri | Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Isaiah Whitehead'i transfer etti
Son dakika spor haberi... Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Whitehead'i transfer etti.
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Whitehead'i transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde NBA ekiplerinden Brooklyn Nets forması da giyen Isaiah Whitehead, geride kalan sezonu Karadağ ekibi KK Mornar Bar'da geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar