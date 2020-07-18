Son dakika haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Son dakika spor haberine göre Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
18.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:23
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve esneme hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.
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Kaynak: AA