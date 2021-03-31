Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 6'sı sporcu 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 6'sı sporcu 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 6'sı sporcu 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda 4 A Takım oyuncusunun, 2 A Takım ile antrenmanlara çıkan altyapı oyuncusunun ve teknik ekipte bulunan 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda 4 A Takım oyuncusunun, 2 A Takım ile antrenmanlara çıkan altyapı oyuncusunun ve teknik ekipte bulunan 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi inetrnet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcuları ile teknik ve idari ekibine, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı öncesi rutin Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört A Takım sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızla teknik ekibimizde yer alan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller uyarınca başlanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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