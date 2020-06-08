Son dakika haberleri... Beşiktaş'da sahile akın ettiler
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Son dakika haberleri... Beşiktaş'da sahile akın ettiler

Son dakika güncel haberi... HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı İstanbul'da vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti.

Son dakika haberleri... Beşiktaş'da sahile akın ettiler
08.06.2020 00:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:35
HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı İstanbul'da vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti.

 

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmamasını fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde Beşiktaş Bebek Sahili'ne akın etti. Havanında akşam saatlerinde serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Sahilin vatandaşların akınına uğraması nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu da oluştu. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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