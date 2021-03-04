En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

04.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:34
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,39 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,39 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0534761,75
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0633581,39
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1278981,21
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1080500,98
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0302290,84
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0955220,82
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0370090,81
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0142620,81
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0921180,79
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1858150,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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