En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

09.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:54
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,09 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,09 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0446691,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0479571,09
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0519491,00
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0678130,98
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0977090,91
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1492600,87
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0391450,87
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0901600,87
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1935260,87
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1708760,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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