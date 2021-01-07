En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

07.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:42
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,43 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,43 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0559281,85
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0551101,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0952611,43
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0328001,33
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0207171,31
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0362911,18
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1065891,05
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1061751,04
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1470991,04
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0889751,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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