Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,72 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.