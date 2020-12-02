Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

02.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:45
Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,72 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,72 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0483033,72
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0462973,60
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0290483,48
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0312463,37
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0236943,35
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0923713,34
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0920633,33
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1590893,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0820513,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0409243,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gündeme bomba gibi düştü! Banka, borsa, fabrikanın ardından Katar'a sperm de sattık
Gündeme bomba gibi düştü! Banka, borsa, fabrikanın ardından Katar'a sperm de sattık
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri | İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyor
Son dakika haberleri | İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyor
Son dakika... 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Son dakika... "İyiliğe Dönüştür" projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Osman Kavala Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Enes Batur Ajda Pekkan Serdar Ortaç
Spor Fuat Çapa Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Stjepan Tomas
Tüm Haberler Bursa Çocuk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 14:45:29. #1.15#
title