Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
11.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:49
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054731
|2,31
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050504
|1,01
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054543
|0,80
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,102973
|0,78
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074218
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017465
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019889
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072526
|2,27
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043429
|1,68
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,076677
|1,32
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,032713
|1,10
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,138263
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,025122
|1,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,032740
|1,06
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,067628
|0,91
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,023108
|0,90
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,021557
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022839
|1,57
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032841
|1,55
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039007
|0,93
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030350
|0,86
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,055657
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022886
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063620
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024178
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066262
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027757
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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