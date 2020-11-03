BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
03.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:20
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041325 -0,19
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041325
|-0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010739
|-0,19
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,076203
|-0,15
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,023738
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,072845
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,067544
|-0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,024526
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,019504
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069400
|-0,01
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071013
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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