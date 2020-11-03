BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

03.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041325 -0,19
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041325 -0,19
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010739 -0,19
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076203 -0,15
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023738 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072845 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,067544 -0,04
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,024526 -0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF 0,019504 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069400 -0,01
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071013 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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