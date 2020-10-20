Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
20.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:03
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071770 0,26
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052131 0,20
Fiba Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071770
|0,26
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052131
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068482
|0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020558
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,050709
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019335
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017011
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,066760
|2,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043300
|1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,083828
|1,38
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083685
|1,37
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,110354
|1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020560
|1,64
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,066413
|1,22
|ZEM Değişken EYF
|0,023156
|1,20
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,022727
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,072817
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050622
|1,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035592
|1,53
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022256
|1,14
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032056
|1,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026587
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070074
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068353
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024945
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069070
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030564
|0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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