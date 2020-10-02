Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
02.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:07
Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052207 0,33
Garanti Em. Hay. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052207
|0,33
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,081020
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068628
|0,28
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020228
|0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010928
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040647
|1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,079374
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079282
|0,32
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,120819
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,090160
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018562
|0,69
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019363
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019283
|0,68
|VEM Katkı EYF
|0,018566
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014625
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013269
|0,07
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013010
|0,06
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,028193
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018575
|0,04
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029059
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049103
|1,36
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030546
|1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050768
|1,35
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054254
|1,35
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015459
|1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068868
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070464
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022641
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026521
|0,03
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065539
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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