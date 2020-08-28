Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050865 0,49 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070109 0,42 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,079101 0,42 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019802 0,42 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067097 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018110 0,42 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015896 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036727 1,52 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035979 1,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076910 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076905 0,98 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079304 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017863 1,10 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017693 1,08 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018964 1,08 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018602 1,04 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019106 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019811 0,92 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028537 0,91 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031197 0,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044386 0,87 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020883 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047837 1,15 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029715 0,97 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047179 0,96 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044881 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049377 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023677 0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027176 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069013 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068045 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072126 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA