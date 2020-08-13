Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088132 1,31
Fiba Em. ve Hay.D.B.A.
13.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:13
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,088132
|1,31
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,063279
|1,08
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080812
|0,93
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046990
|0,91
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,088108
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015732
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018151
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037002
|1,17
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025906
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086736
|0,56
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043181
|0,53
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029403
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018737
|1,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,067514
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,108974
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,052581
|0,59
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,096033
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026411
|0,40
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044497
|0,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031198
|0,25
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013112
|0,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026228
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067836
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068810
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062114
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026174
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027092
|0,04
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Kaynak: AA