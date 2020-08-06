Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078772 0,84 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082038 0,75 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,064727 0,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045866 0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011966 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017938 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056089 4,78 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035474 2,40 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041200 2,38 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041257 0,91 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059875 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,091873 1,27 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,029207 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,064731 0,86 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018221 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,021067 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025431 0,77 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013112 0,56 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025251 0,53 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025569 0,43 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029085 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048845 3,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029762 3,90 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047988 3,87 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049483 3,87 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044882 3,87 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064014 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029994 0,02 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067847 0,02 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026154 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068058 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA