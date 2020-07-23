Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,077577 0,76
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
23.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,077577
|0,76
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081114
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,046052
|0,60
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,082853
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063282
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018235
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038305
|1,20
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092070
|1,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,071444
|0,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,142390
|0,28
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,106563
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026539
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,020109
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,083549
|0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,030616
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,053694
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020673
|0,59
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029767
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031380
|0,54
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044616
|0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,032969
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026581
|1,99
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,042727
|1,99
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,041878
|1,99
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,042856
|1,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044212
|1,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061857
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024400
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063823
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069229
|0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064459
|0,02
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Kaynak: AA