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Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,077577 0,76
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
23.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:52

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,077577 0,76
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081114 0,72
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,046052 0,60
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082853 0,50
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063282 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018235 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038305 1,20
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,092070 1,14
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,071444 0,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,142390 0,28
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,106563 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026539 0,69
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020109 0,52
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,083549 0,50
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,030616 0,42
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053694 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020673 0,59
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029767 0,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031380 0,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044616 0,39
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032969 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,026581 1,99
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042727 1,99
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,041878 1,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042856 1,99
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044212 1,98
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061857 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024400 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063823 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069229 0,02
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064459 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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