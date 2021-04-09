Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258520,15Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0478540,06MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025852 0,15 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047854 0,06 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023655 0,05 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033167 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030155 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019325 0,01 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010052 0,01 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010294 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051515 1,13 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034754 0,49 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034783 0,49 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,080021 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058253 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019942 0,65 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028229 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,085846 0,36 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,035491 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,024854 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049619 0,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070459 0,26 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,031635 0,18 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015394 0,12 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027921 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049148 0,19 VEM Altın Katılım EYF 0,051043 0,19 ZEM Altın Katılım EYF 0,048893 0,18 HEM Altın Katılım EYF 0,030146 0,18 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044909 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026712 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069867 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073093 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,025712 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,074233 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara