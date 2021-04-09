Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258520,15Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0478540,06MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258520,15
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0478540,06
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0236550,05
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0331670,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0301550,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0193250,01
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100520,01
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102940,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0515151,13
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0347540,49
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0347830,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0800210,43
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0582530,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0199420,65
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0282290,43
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0858460,36
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0354910,36
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0248540,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0496190,27
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0704590,26
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0316350,18
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0153940,12
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0279210,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0491480,19
VEM Altın Katılım EYF0,0510430,19
ZEM Altın Katılım EYF0,0488930,18
HEM Altın Katılım EYF0,0301460,18
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0449090,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0267120,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0698670,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0730930,05
HEM Para Piyasası EYF0,0257120,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0742330,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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