BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,055129
|2,08
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,068122
|2,05
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,103570
|1,97
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054700
|1,93
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014415
|1,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019228
|1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022606
|0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009996
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010186
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010255
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,059177
|2,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,049182
|1,90
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054359
|1,57
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027125
|1,52
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,057561
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,081537
|1,89
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,078849
|1,83
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,121639
|1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,140732
|1,73
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,035175
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031340
|2,38
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015315
|0,74
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068065
|0,66
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032166
|0,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047945
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,046578
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050104
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048831
|0,47
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029368
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047323
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026591
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073752
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075484
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073906
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028393
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500