BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,055129 2,08 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,068122 2,05 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,103570 1,97 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054700 1,93 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,014415 1,89 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019228 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022606 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009996 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010186 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010255 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,059177 2,56 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,049182 1,90 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054359 1,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027125 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,057561 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,081537 1,89 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,078849 1,83 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,121639 1,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,140732 1,73 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035175 1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031340 2,38 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015315 0,74 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068065 0,66 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032166 0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047945 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046578 0,50 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,050104 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048831 0,47 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029368 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047323 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026591 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073752 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,075484 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,073906 0,06 ZEM Para Piyasası EYF 0,028393 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip