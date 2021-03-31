BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0551292,08
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0681222,05
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1035701,97
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0547001,93
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0144151,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0192281,31
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0226060,85
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0099960,76
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0101860,42
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102550,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0591772,56
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0491821,90
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0543591,57
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0271251,52
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0575610,99
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0815371,89
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0788491,83
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1216391,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1407321,73
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0351751,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0313402,38
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0153150,74
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0680650,66
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0321660,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0479450,50
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0465780,50
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0501040,49
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0488310,47
NN Hay. Em. Altın EYF0,0293680,47
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0473230,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0265910,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0737520,06
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0754840,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0739060,06
ZEM Para Piyasası EYF0,0283930,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki Bahar Candan
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:33:18. #1.16#
title