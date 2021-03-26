En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015078
|0,61
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072713
|0,60
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100019
|0,59
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,093845
|0,59
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049050
|0,59
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138107
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073190
|0,56
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090907
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137571
|0,54
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120349
|0,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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