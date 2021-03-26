En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015078 0,61 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072713 0,60 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100019 0,59 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,093845 0,59 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049050 0,59 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138107 0,57 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073190 0,56 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090907 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137571 0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120349 0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara