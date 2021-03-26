En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0150780,61
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0727130,60
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1000190,59
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0938450,59
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0490500,59
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1381070,57
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0731900,56
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0909070,56
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1375710,54
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1203490,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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