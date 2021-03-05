En fazla kaybettiren BES fonları
05.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:57
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,043133
|-1,56
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020293
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020089
|-0,47
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049854
|-0,38
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,022859
|-0,37
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042882
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037474
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081984
|-0,33
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,021130
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019656
|-0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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