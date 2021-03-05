En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.