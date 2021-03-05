En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

05.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:57
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,043133-1,56
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020293-0,50
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020089-0,47
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,049854-0,38
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,022859-0,37
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042882-0,36
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037474-0,36
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081984-0,33
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,021130-0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019656-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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