Son Dakika | En fazla kaybettiren BES fonları

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,44 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.