Son Dakika | En fazla kaybettiren BES fonları
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Son Dakika | En fazla kaybettiren BES fonları

09.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:54
Son Dakika | En fazla kaybettiren BES fonları

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,44 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,44 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020432-0,75
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,135181-0,44
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,033053-0,42
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,134406-0,41
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,118085-0,41
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,092052-0,41
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,088652-0,39
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,013400-0,37
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,062460-0,33
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,099471-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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