En fazla kaybettiren BES fonları
15.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,30 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,17 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,30 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,17 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056420
|-1,31
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020745
|-1,30
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045911
|-1,17
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028451
|-1,16
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050507
|-1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047223
|-1,16
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,044901
|-1,14
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,042959
|-1,14
|VEM Altın Katılım EYF
|0,048816
|-1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,045871
|-1,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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