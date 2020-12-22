BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

22.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:54
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0261300,08AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0261300,08
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0238350,04
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0335560,01
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0722180,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0144920,59
HEM Temkinli Değişken EYF0,0167060,04
VEM Temkinli Değişken EYF0,0299470,04
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF0,0203280,03
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF0,0249280,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0288140,11
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0203790,03
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0266580,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0522681,18
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0501320,97
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0521900,91
VEM Altın Katılım EYF0,0539370,85
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0474390,84
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
VEM Para Piyasası EYF0,0673160,05
HEM Para Piyasası EYF0,0245600,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0272370,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0707010,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0723490,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:54:34. #1.14#
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