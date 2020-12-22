BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
22.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:54
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0261300,08AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026130
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023835
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033556
|0,01
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072218
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014492
|0,59
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,016706
|0,04
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,029947
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,020328
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,024928
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028814
|0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020379
|0,03
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026658
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052268
|1,18
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050132
|0,97
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052190
|0,91
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053937
|0,85
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047439
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067316
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024560
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027237
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070701
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072349
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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