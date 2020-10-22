Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056479 -0,46 Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: