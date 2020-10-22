Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

22.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:05
Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056479 -0,46
Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056479 -0,46
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069623 -0,44
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096279 -0,41
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063871 -0,38
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073231 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017009 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039515 -0,60
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100483 -0,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043053 -0,49
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026355 -0,10
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045529 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020038 -1,91
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023738 -0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071429 -0,66
VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,019288 -0,50
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028504 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028794 -0,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026586 -0,23
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032063 -0,09
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022263 -0,09
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029414 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047467 -0,34
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049954 -0,34
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031285 -0,34
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055554 -0,34
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015792 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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