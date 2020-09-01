Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024345 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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01.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:19
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,024345
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017993
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015892
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025297
|-1,92
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023711
|-1,90
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,120823
|-1,88
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028494
|-1,87
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019413
|-1,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,066680
|-1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,066252
|-0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,025597
|-0,93
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,017930
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025903
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043572
|-1,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030635
|-1,50
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028084
|-1,03
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,019498
|-1,03
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015881
|-0,52
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Kaynak: AA