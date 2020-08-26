Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041021 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041021 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,066760 -0,38 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050572 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071889 -0,36 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010661 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017995 -0,55 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015839 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078052 -1,87 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020700 -1,86 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019984 -1,86 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075810 -1,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075812 -1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,062437 -1,21 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,043687 -1,17 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,021415 -1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067162 -1,11 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017622 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030791 -0,80 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043841 -0,76 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028049 -0,63 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019471 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015987 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029976 -0,27 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048786 -0,27 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050858 -0,27 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049016 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047936 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA