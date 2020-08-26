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Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041021 -0,38
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
26.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:51

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041021 -0,38
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,066760 -0,38
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050572 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071889 -0,36
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010661 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017995 -0,55
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015839 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078052 -1,87
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020700 -1,86
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019984 -1,86
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075810 -1,72
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075812 -1,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,062437 -1,21
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,043687 -1,17
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,021415 -1,15
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067162 -1,11
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017622 -1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030791 -0,80
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043841 -0,76
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028049 -0,63
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019471 -0,63
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015987 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029976 -0,27
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048786 -0,27
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050858 -0,27
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049016 -0,27
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047936 -0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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