Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088665 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088665 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080980 -0,31 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108271 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,122830 -0,26 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,083689 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017920 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054350 -0,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036473 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020921 -0,48 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017396 -0,37 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018468 -0,37 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017230 -0,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018475 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043610 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030586 -0,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025249 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016038 -0,16 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027865 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA