Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088665 -0,36
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
18.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:54
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,088665
|-0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080980
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,108271
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,122830
|-0,26
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,083689
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017920
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054350
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036473
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020921
|-0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017396
|-0,37
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018468
|-0,37
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017230
|-0,37
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018475
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043610
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030586
|-0,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025249
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016038
|-0,16
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027865
|-0,08
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Kaynak: AA