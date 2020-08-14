Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032138 -0,37
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.
14.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:19
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032138
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,074376
|-0,25
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,069507
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059306
|-0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,043010
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018048
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015726
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054979
|-2,23
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,084945
|-2,06
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036720
|-2,03
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036070
|-1,97
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,065950
|-1,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022488
|-1,20
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,052009
|-1,09
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,021077
|-1,08
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020213
|-1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,067351
|-1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019652
|-1,04
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028329
|-1,01
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044141
|-0,80
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030951
|-0,79
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027211
|-0,43
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Kaynak: AA