Son dakika haberleri! BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri! BES fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! BES fonu istatistikleri

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,4026518578
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,97542727
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,64550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,6229245
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,061176946
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3128280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4616160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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