Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri

19.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:29
Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberleri: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,16314165149
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,04705713
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,3722319
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,41712150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,13733439
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,10372215
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,8513013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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