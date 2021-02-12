Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri

12.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:46
Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,07265118144
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,08542924
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,04532
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,0329722
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,051174669
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,03281711
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1516016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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