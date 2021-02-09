Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri

09.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:55
Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0626221349
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,13543024
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,14220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5729281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,141171089
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3328271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,0616214
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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