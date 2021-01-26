Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri

26.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:48
Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri

Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,10262134126
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,06542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,08202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,5529227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,021176550
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1128235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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