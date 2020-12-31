Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri

31.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:16
Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2426218081
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,32551144
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,24211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,0229272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1711610115
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2228243
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,3316016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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