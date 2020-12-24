Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri

24.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:15
Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1126222536
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,05554212
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,38220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7029290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,301161106
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1828262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2616016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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