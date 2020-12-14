Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri

14.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:44
Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,78 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,78 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,782622566
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,5355514
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,73220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,5229290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,411161142
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5528280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,6716160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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