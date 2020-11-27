Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.