Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri

27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:57
Son dakika haberleri... BES fonu istatistikleri

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1026216497
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,3255550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,20211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9929272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121169124
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3028244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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