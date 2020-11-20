Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri

20.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:49
Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0326221249
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,3755496
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,77220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,5129272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,6511610312
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,03281513
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,6016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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