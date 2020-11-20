Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,03 262 212 49 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,37 55 49 6 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,77 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,51 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,65 116 103 12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,03 28 15 13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,60 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan İlgili Haberler Son dakika haberleri! Varank: "SEGE, bilimsel verilere dayalı" Son dakika haberleri | Borsa güne yükselişle başladı Son dakika haberleri: Kaliteli hizmet için Başkan Altınok'tan sıkı denetim