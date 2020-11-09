Son dakika haberleri | BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,80 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,80 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,80 262 247 15 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,06 55 40 15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,52 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,12 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,48 116 116 0 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,51 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,07 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,11 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Bakan Selçuk: "İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil" Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı Son dakika haberleri: Aliağa Belediyesinin online alışveriş sitesine ilgi artıyor