Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,26 262 233 28 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,29 55 45 10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,92 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,30 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,40 116 115 0 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,54 28 27 1 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,09 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Son dakika haberleri! Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi Son dakika haberleri | Sanayi ve çevre altyapısı MDP sözleşme süreci tamamlandı Son dakika haberleri: İzmir'de bahçe kullanımlı daireler satışa sunuldu