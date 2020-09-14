Son dakika haberleri! BES fonu istatistikleri
Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
14.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:15
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,02
|262
|203
|58
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,04
|55
|32
|23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,11
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,09
|29
|24
|4
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,18
|116
|104
|12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,14
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,28
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,08
|16
|16
|0
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Kaynak: AA
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