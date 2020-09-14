Son dakika haberleri! BES fonu istatistikleri Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,02 262 203 58 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,04 55 32 23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,11 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,09 29 24 4 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,18 116 104 12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,14 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,28 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA