HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberleri... Berna Gözbaşı: "Transfer tahtamızda bir sorun yok"

Son dakika haberine göre Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün transfer tahtasında bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, "Tahtanın kapalı olması bizim transferle ilgili oyuncularla görüşmemize ya da oyuncuları getirmemize engel değil, bunun süresi de var" dedi.

Son dakika haberleri... Berna Gözbaşı:
24.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:14

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün transfer tahtasında bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, "Tahtanın kapalı olması bizim transferle ilgili oyuncularla görüşmemize ya da oyuncuları getirmemize engel değil, bunun süresi de var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseripor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseripor Recep Mamur Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek, Kayseripor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve sportif heyetle görüştü. Ziyaret öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın transfer tahtasında bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, "Taraftarımız ve basın mensupları tahtamızın açılmasını soruyorlar. Bu konuda bir sorun yok. Vergiyle ilgili toplantılardan beklentilerimiz var. Bu konuda kimsenin endişe etmesine gerek yok. Bakanımız da bu konuda destek oldu. Zaten tahtanın kapalı olması bizim transferle ilgili oyuncularla görüşmemize ya da oyuncuları getirmemize engel değil. Bunun süresi de var. Bu konuda herkesin rahat olmasını istiyorum. İnşallah bu sene elimiz kalbimizde olmadan maç seyretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sponsorlara da teşekkür eden Gözbaşı, "Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, bu sene mevcut sözleşmemiz olduğu halde sözleşmeyi 2023'e uzatarak ücretini de peşinen yatırarak takımımıza çok büyük destek verdi" dedi.

Özhaseki: "Kayserispor bizim göz bebeğimizdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseripor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki de, "Allah, inşallah önümüzdeki sezon sıkıntılı bir gün göstermez. Rahat ve güzel maçlar seyrederiz. Tüm Kayseri gibi bizler de iftihar ederiz diye temennide bulunuyorum. Kayserispor meselesi gelince hepimiz pür teyakkuz üzerine düşüyoruz. Kayserispor bizim göz bebeğimizdir. Kayseri'nin bir marka değeridir. Kayseri ismini yüceltecek en güzel işlerin başında geliyor. Reklamını yapacağımız en güzel işlerin başında geliyor. Elbette belediyeler üzerine düşeni yaparlar. Yolla, parkla, alt ve üst geçitlerle uğraşırlar ama bir şehrin kültürünü, sanatını, sporunu ve estetik bir takım güzelliklerini ihmal edemezler. Bunu ihmal ederlerse Allah korusun şehir kocaman bir huzurevine döner. O yüzdendir ki belediyecilik anlayışı olarak gidip Erciyes'te kayak merkezi yapıyoruz, Anadolu Harikalar Diyarı'nda eğlence merkezi yapıyoruz, stadyumlar yapmaya çalışıyoruz. Kayserispor'umuza da sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Belki de yöneticilik hayatımda en zorlandığım yer Kayserispor olmuştur. Okul yaptıracak hayırsever bulursunuz, cami yaptıracak hayırsever bulursunuz, sağlık ocağı yaptıracak hayırsever bulursunuz. Bunlara para bulabiliyoruz ama Kayserispor deyince Kayseri'de akan sular duruyor. Herkes geriye geriye çekiliyor" şeklinde konuştu.

Özhaseki, Kayseri kamuoyunu sabırlı olmaya davet ederek, "Bugünleri biraz geride bıraktık. Kayserispor'un tahtası açıldı. Biletler satılıyor. Şimdi de Berna hanım transfer meselesine bakmaya başladı, iyi bir hocayla anlaştılar. Akabinde yeni futbolcular ile anlaşılacak. Biraz Kayseri kamuoyunun sabırlı olması lazım, sıkıştırmaması lazım. Çünkü biz gidip de milyon euro vererek futbolcu alamayız ki. Alırız da yarın bir gün ödeyemeyiz, altından kalkamayız. Şöhretli futbolcular gelsin, gelsin tamam ama nasıl ödeyeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü 3. Sayfa
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Ekonomi
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Medya
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Altının kilogramı 463 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 463 bin 300 liraya yükseldi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı
Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı
Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü
Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Halit Ergenç Merve Boluğur Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Bursa İzmir Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Berna Gözbaşı: "Transfer tahtamızda bir sorun yok" - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 17:58:45. #1.15#
title