Son dakika haberleri... Berlin Sağlık Bakanı Kalaycı aşı ekiplerinin kullanacağı araçları tanıttı
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Son dakika haberleri... Berlin Sağlık Bakanı Kalaycı aşı ekiplerinin kullanacağı araçları tanıttı

22.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:22
Son dakika haberleri... Berlin Sağlık Bakanı Kalaycı aşı ekiplerinin kullanacağı araçları tanıttı

Gelen son dakika haberine göre Almanya'da Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık Pazar günü başlayacak aşılama sürecinde yaşlı yurtlarında görev yapacak aşı ekiplerinin kullanacağı araçları tanıttı.

Almanya'da Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık Pazar günü başlayacak aşılama sürecinde yaşlı yurtlarında görev yapacak aşı ekiplerinin kullanacağı araçları tanıttı.

Kalaycı 1,5 ay önce kapatılan Tegel Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, pazar günü yaşlı yurtlarında Kovid-19 aşısını yapmayı başlayacaklarını söyledi.

Aşı ekiplerinin hazır olduğunu, aşının Berlin'e geldikten bir gün sonra hemen bu ekiplerin araçlarla yaşlılar yurtlarına gönderileceğini anlatan Kalaycı, aşı ekiplerinin doktor, sağlık personeli ve onlara yardımcı olacak askerlerden oluşacağını, araçta aşı için gerekli malzemenin bulunacağını ifade etti.

Kalaycı, aşı ekiplerinin bu süreçte 60 araçla yurtları gezeceğini belirterek 6 hafta içinde Berlin'deki yaşlılar yurtlarında yaşayanları aşılamayı tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Toplantıya katılan Berlin Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Burkhard Ruppert da bir aşı ekibinin yaşlı yurtlarında günde yaklaşık 50 kişiyi aşılayabileceğini varsaydıklarını vurguladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) BioNtech ve Pfizer'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya kullanım onayı vermişti. 26 Aralık'ta 9 bin 750 doz, yılbaşından önce de ek olarak yaklaşık 50 bin doz aşının başkente ulaşması bekleniyor.

Berlin'de halkın aşılanması için ekipler oluşturuldu ve 6 aşı merkezi kuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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