Son dakika haberleri! Berlin'de koronavirüs nedeniyle 369 hane karantina altına alındı Son dakika habere göre Almanya'nın Berlin kentine bağlı Neukölln bölgesinde 50'den fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi sonucu 7 farklı bölgede 13 apartmanın karantina altına alındığı duyuruldu.

Almanya'nın Berlin kentine bağlı Neukölln bölgesinde 50'den fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi sonucu 7 farklı bölgede 13 apartmanın karantina altına alındığı duyuruldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln bölgesinde 57 kişide koronavirüs tespit edildi. Neukölln'deki 7 farklı bölgede 13 apartmanın ve bu apartmanlardaki toplam 369 dairenin karantina altına alındığı bildirildi. Neukölln Sağlık Sorumlusu Falko Liecke, hanelerin kalabalık olduğu bilgisini ekledi.

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'da son paylaşılan verilere göre, 188 bin 86 kişi koronavirüse yakalandı ve virüs nedeniyle 8 bin 887 kişi hayatını kaybetti. Almanya, Türkiye ile birlikte koronavirüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında görülüyor. Ülkede virüse yakalanan hastaların 173 bin 100'ünün iyileştiği belirtildi.

Kaynak: DHA