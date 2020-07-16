Son dakika haberleri | Berlin'de 15 Temmuz anma etkinliği Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma töreninde, "Almanya başından beri FETÖ için cazip bir ülke oldu" dedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma töreninde, "Almanya başından beri FETÖ için cazip bir ülke oldu" dedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" adı altında düzenlenen törene korona virüs salgını nedeniyle sadece 80 vatandaş katılabildi. Törende 1.5 metre sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyuldu. 15 Temmuz anma töreninden önce Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin'de faaliyet gösteren Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aydın, FETÖ ile mücadelenin yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin temel önceliklerinden biri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti.

"FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele önceliklerimizdendir"

Büyükelçi Aydın, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele, dış politikamızın en önemli ve öncelikli gündem maddelerinden biridir. FETÖ'nün yurt dışındaki hareket alanının daraltılması, mensuplarının adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması ve örgütün para transferlerinin engellenmesi amacıyla idari tedbirler ve adli süreçler devreye sokulmuştur. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının önde gelen ele başlarına yönelik olarak Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında bu şahısların bulunduğu ülkelerden ülkemize iadeleri için de gerekli girişimler sürdürülmektedir" dedi.

"Almanya başından beri FETÖ için cazip bir ülke oldu"

FETÖ'nün Almanya yapılanmasına da değinen Ali Kemal Aydın, Almanya'nın özellikle hain darbe girişiminden sonra FETÖ'cüler için cazip ülke haline geldiğini söyledi. Aydın, "Yurt dışında en çok Türk kökenli insanın yaşadığı Almanya başından beri FETÖ için cazip bir ülke olmuş, örgüt burada güçlü ve geniş bir ağ kurabilmiştir. Bugün itibarıyla Almanya'da FETÖ iktisatlı okul, dershane, ilkokul, Türk Merkezi, öğrenci yurdu, eğitim kültür derneği ve benzeri isimler altında 110'dan fazla sözde eğitim kurumunun faaliyet gösterdiği tahmin edilmektedir" diye konuştu.

"Türk vatandaşlarımız FETÖ'cülerle aralarına mesafe koyuyor"

FETÖ'nün Almanya'da 8 eğitim kurumunun kapandığını dile getiren Aydın, bunların Türk velilerin çocuklarını bu okullardan alması sonucu kapatıldığını ve genel olarak FETÖ okullarındaki Türk öğrenci sayılarının giderek azaldığını vurguladı. Aydın, "Bu da bize Almanya'daki Türk toplumunun ezici çoğunluğunun FETÖ bağlantılı kuruluşlarla ve kişilerle arasına mesafe koymasının etkisiyle, terör örgütünün Almanya'da zemin kaybına uğramaya devam ettiğini göstermektedir" dedi. Berlin Büyükelçisi Aydın, örgüt mensuplarının kendilerini dinler arası diyalog yanlısı, seküler, barışçıl ve demokratik bir sivil toplum kuruluşu gibi tanıtmaya devam ettiklerini ve yine Türkiye'ye düşman çevrelerle iş birliği içinde, propaganda ve lobi imkanlarını kullanarak asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikayeleri uydurmaya ve Alman medyasında görünür olmaya çalıştıklarını belirtti.

"Almanya FETÖ'cüler için güvenli bir liman oldu"

Kaçak FETÖ mensupları için Almanya'nın güvenli bir liman haline geldiğini ifade eden Aydın, "Maalesef Almanya bu dönemde dünyanın her yanından kaçarak sığınacak yer arayan örgüt imamlarının mensuplarının yanı sıra asker, hakim ve savcı, diplomat, iş adamı, sanatçı, gazeteci ve akademisyen gibi farklı mesleklerden binlerce FETÖ'cü için güvenli bir liman haline gelmiştir. Aralarında bizzat darbe girişimine katılanlar da olmak üzere bir kısmı lider kadrosuna mensup çok sayıda FETÖ'cünün adalet önünde hesap vermeden, ellerini kollarını sallayarak bu ülkede gezmeleri, rahatça hareket etmeleri köklü bağlarımız ve dostluğumuz açısından gerçekten büyük bir talihsizliktir" dedi.

Aydın, "15 Temmuz tarihimizin zaferle sonuçlanan en önemli olaylarından bir olarak kayıtlara geçmiştir. Bu zafer en başta kendi iradesi üzerinde başka bir egemen güç tanımayan, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını ortaya koyan milletimize aittir. O gece kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin sergilediği cesaret sayesinde ülkemiz büyük bir komplonun ve işgal girişiminin üstesinden gelmiştir. Bugün topraklarımızda hür ve bağımsız yaşıyorsak, bunu o günkü şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Törende şehitlerin anısına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okunurken, dua edildi. 15 Temmuz gazilerinden Stuttgartlı Aydoğan Onmaz'ın o gece yaşadıklarını anlatmasıyla devam eden program, "15 Temmuzda Ne Oldu" isimli kısa film gösterimiyle son buldu. Törenin ardından '15 Temmuz Anma Sergisi' gezildi. - BERLİN

Kaynak: İHA