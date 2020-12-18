Son dakika haberleri | Bergama ve Muğlaspor gurbette
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Son dakika haberleri | Bergama ve Muğlaspor gurbette

18.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:05
Son dakika haberleri | Bergama ve Muğlaspor gurbette

Son dakika gelişmesine göre Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta toplam 22 oyuncusunda görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle son 2 maçı ertelenen Bergama Belediyespor, yarın Alanya Kestelspor deplasmanıyla sahalara dönecek.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta toplam 22 oyuncusunda görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle son 2 maçı ertelenen Bergama Belediyespor, yarın Alanya Kestelspor deplasmanıyla sahalara dönecek. Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. İzmir ekibinde iyileşen 17 futbolcu forma giyebilecek. Son 6 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan 16 puanlı kırmızı lacivertiler, 15 puanı bulunan rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda hafta içinde deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-0 yenilerek kupadan elenen Muğlaspor ise ligde Bayrampaşa karşısında çıkış arayacak. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'ndaki randevu aynı saatte başlayacak. Oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi alarak 7 puanla 16'ncı sırada yer alan yeşil beyazlılar, Play-Off yarışı veren 17 puanlı 6'ncı sıradaki rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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