Son dakika haberleri: Bergama'da son imza Murat'tan
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Son dakika haberleri: Bergama'da son imza Murat'tan

Son dakika spor haberi: TFF 3. Lig'de gecikmeli olarak başladığı transfer harekatını art arda imzalarla sürdüren Bergama Belediyespor, defans hattını Çorumspor FK'dan Murat Cömert'le güçlendirdi.

Son dakika haberleri: Bergama'da son imza Murat'tan
05.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:45

TFF 3. Lig'de gecikmeli olarak başladığı transfer harekatını art arda imzalarla sürdüren Bergama Belediyespor, defans hattını Çorumspor FK'dan Murat Cömert'le güçlendirdi.

Kariyerinde 237 profesyonel maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, kendisini kırmızı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Göztepe'de 2006 yılında profesyonel olan Murat, Kartalspor, Maltepespor, Fethiyespor, Sivas Bld, Sugsaşspor ve Tokatspor gibi kulüplerde forma giyip Altınordu'da 2 şampiyonluk yaşadı.


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Kaynak: DHA

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