Son dakika haberleri: Bergama Belediyespor ateşle oynuyor
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Son dakika haberleri: Bergama Belediyespor ateşle oynuyor

11.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:01
Son dakika haberleri: Bergama Belediyespor ateşle oynuyor

Son dakika spor haberine göre MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6 Ocak'ta 2-0 kazandığı Sultanbeyli Belediyespor mücadelesinden beri 8 maçtır galip gelemeyen Bergama Belediyespor, küme düşme korkusu yaşamaya başladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6 Ocak'ta 2-0 kazandığı Sultanbeyli Belediyespor mücadelesinden beri 8 maçtır galip gelemeyen Bergama Belediyespor, küme düşme korkusu yaşamaya başladı. Bölgesel Amatör Lig'den sezon başında 1 yıllık aranın ardından profesyonel kategoriye dönen Bergama, beklediği çıkışı bir türlü yapamadı. Son olarak evinde Adıyaman 1954 Spor'a da 2-1 yenilen kırmızı-lacivertli ekip, 23 maç sonunda topladığı 24 puanla düşme hattında 14'üncü basamakta yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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